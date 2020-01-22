Анастасия Лях .22 января, 2020 6

На фото: Кадр из сериала "Кунг-фу"

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Universal запускает в производство полнометражную версию телесериала «Кунг-фу» , выходившего в эфир в 70-х годах на канале ABC.

Действие сериала разворачивалось в девятнадцатом столетии на Диком Западе, где шаолиньский монах в исполнении Дэвида Кэррадайна («Убить Билла») искал своего пропавшего брата и попутно демонстрировал эстетику восточных единоборств.

Universal уже даже выбрала постановщика полнометражного ремейка. Режиссурой займется Дэвид Литч, создатель «Джона Уика», «Атомной блондинки» и второго «Дэдпула».