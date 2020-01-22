Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Universal запускает в производство полнометражную версию телесериала
Действие сериала разворачивалось в девятнадцатом столетии на Диком Западе, где шаолиньский монах в исполнении Дэвида Кэррадайна («Убить Билла») искал своего пропавшего брата и попутно демонстрировал эстетику восточных единоборств.
Universal уже даже выбрала постановщика полнометражного ремейка. Режиссурой займется Дэвид Литч, создатель «Джона Уика», «Атомной блондинки» и второго «Дэдпула».
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую