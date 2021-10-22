Таня Гончаренко .22 октября, 2021 6

Режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии - сообщает агентство «Москва».

Белостоцкого арестовали ещё год назад - 14 октября 2020, но близкие режиссера скрывали эту информацию от СМИ под предлогом тяжелой болезни.

Дома у 48-летнего создателя детской юмористической передачи, по данным СМИ, в ходе обыска нашли фото и видеоматериалы с обнаженными людьми, не достигшими 18-летнего возраста.

По какой именно статье будут судить Белостоцкого, не до конца ясно. Источники в правоохранительных органах утверждают, что сперва режиссера задержали по статье о развратных действиях, но затем обвинение ужесточили до сношения с несовершеннолетним. К какому ужесточению приведет личная коллекция детской порнографии не известно.