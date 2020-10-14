Режиссер фильма «Не время умирать» задержится в бондиане
Анастасия Лях
.14 октября, 2020
06
На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"
В интервью Wall Street Journal продюсер бондианы Барбара Брокколи сказала, что намерена и далее работать с режиссером Кэри Фукунагой.
Напомним, Фукунага, известный прежде всего по блистательному первому сезону «Настоящего детектива», сел в режиссерское кресло 25-го «Бонда» после ухода Дэнни Бойла. По словам Брокколи, «Не время умирать» — один из лучших фильмов за всю историю франшизы, и прощаться с постановщиком продюсеры определенно не намерены, так что 26-м «Бондом», видимо, тоже займется Фукунага.
«Он точно тот человек, с которым мы еще поработаем», — добавил продюсер Майкл Дж. Уилсон.
Также напомним, что релиз «Не время умирать» уже дважды переносился из-за пандемии: с весны на ноябрь, а с ноября на 2 апреля 2021 года.