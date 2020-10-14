Анастасия Лях .14 октября, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

В интервью Wall Street Journal продюсер бондианы Барбара Брокколи сказала, что намерена и далее работать с режиссером Кэри Фукунагой.

Напомним, Фукунага, известный прежде всего по блистательному первому сезону «Настоящего детектива», сел в режиссерское кресло 25-го «Бонда» после ухода Дэнни Бойла. По словам Брокколи, «Не время умирать» — один из лучших фильмов за всю историю франшизы, и прощаться с постановщиком продюсеры определенно не намерены, так что 26-м «Бондом», видимо, тоже займется Фукунага.

«Он точно тот человек, с которым мы еще поработаем», — добавил продюсер Майкл Дж. Уилсон.