Таня Гончаренко .6 февраля, 2022 1

Роланд Эммерих, который снял "Падение луны" и считается мастером фильмов-катастроф, дал интервью сайту Den Of Geek, где признался, что не в восторге от того, что в индустрии взяли верх супергеройские фильмы.

По мнению немецкого постановщика, из-за Marvel Studios, DC Entertainment, Lucasfilm и их бесконечному производству сиквелов и экранизаций комиксов, снять оригинальный контент становится все сложнее.

"Фильмы Marvel, DC Comics и "Звездные войны" в значительной степени захватили власть. Это разрушает нашу индустрию, так как больше никто не делает ничего оригинального" - высказался Эммерих.

Эммерих считает, что единственный способ вывести индустрию из стагнации — снимать оригинальные фильмы, и в этом плане он восхищен Кристофером Ноланом. "Необходимо снимать смелые новые фильмы, понимаете? И я думаю, что Кристофер Нолан - мастер в этом деле. Он из тех, кто может снимать обо всем, о чем захочет. В моем случае все немного сложнее, но у меня все еще достаточно громкое имя - особенно когда речь идет о каких-то катастрофах", - добавил Роланд.