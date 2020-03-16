Анастасия Лях .16 марта, 2020 9

Режиссер Баз Лурман, который снимал в Австралии байопик про Элвиса Пресли и его менеджера, отправился вместе со своей семьей на добровольный карантин, сообщает Deadline.

У Лурмана пока что не был обнаружен коронавирус, но постановщик решил изолироваться по причине того, что общался на съемках с заболевшим Томом Хэнксом, который играет в его картине менеджера Пресли. Причем режиссер контактировал с актером буквально за день до того, как стало известно о заражении последнего.

В настоящее время Лурман вместе с семьей пребывают в изоляции во временно арендованном доме, предоставленном студией Warner, которая отвечает за производство байопика. А Хэнкс вместе с женой находятся на госпитализации.

Что касается фильма, у которого пока что нет названия, его релиз запланирован на 1 октября 2021 года, однако неизвестно, когда смогут возобновиться съемки.