Анастасия Лях .3 ноября, 2021 3

Тайка Вайтити назначен режиссером диснеевского хоррора под названием «Башня ужаса», главную роль в котором исполнит Скарлетт Йоханссон, сообщает The Disinsider.

«Башня ужаса» — экранизация одноименного тематического парка в Диснейленде. Аттракцион представляет собой отель, в котором звучит запугивающий голос ведущего и посетителей поджидают различные страшилки. В числе прочего в отеле есть лифт свободного падения.

Напомним, ранее Вайтити снял Йоханссон в сатире «Кролик Джоджо». И режиссер, и актриса являются частью киновселенной Marvel, принадлежащей Disney.