Анастасия Лях .1 апреля, 2021 0

Адам Вингард, поставивший для студии Warner кроссовер «Годзилла против Конга», заключил с компанией еще один контракт. Он выступит режиссером полнометражного игрового ремейка легендарного мультсериала 80-х «Громовые коты», пишет Deadline.

«Громовые коты» выходили на канале Cartoon Network с 1985 по 1988 годы. Они рассказывали о кошкообразных пришельцах с вымышленной кошачьей планеты, которые сперва господствовали в своем мире, но затем были свергнуты армией ящеров. Сюжет вращается вокруг стремлений кошек вернуть себе правление.

Ремейк «Громовых котов», видимо, будет похож на недавний полнометражный игровой ремейк мультсериала «Том и Джерри». Вингард с детства является большим фанатом этой истории и утверждает, что никто не знает «Громовых котов» лучше, чем он.