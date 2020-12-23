Как сообщает The Observer, Дэвид Гордон Грин может стать постановщиком
Напомним, оригинальный классический фильм вышел в 1973 году. Его снял Уильям Фридкин. Роли исполнили Макс фон Сюдов, Эллен Берстин и Линда Блэр. В центре сюжета был католический священник, пытающийся изгнать дьявола из одержимой
Производством сиквела занимается студия Blumhouse, специализирующаяся на жанре ужасов. В настоящее время продюсер Джейсон Блум ведет переговоры с Дэвидом Гордоном Грином, который в свою очередь заканчивает работу над фильмом «Хэллоуин убивает», релиз которого
Напомним, именно Грин вдохнул новую жизнь в старую франшизу о маньяке Майкле Майерсе, когда в