Анастасия Лях .23 декабря, 2020 5

Как сообщает The Observer, Дэвид Гордон Грин может стать постановщиком продолжения-перезапуска культового хоррора «Экзорцист» (или «Изгоняющий дьявола»).

Напомним, оригинальный классический фильм вышел в 1973 году. Его снял Уильям Фридкин. Роли исполнили Макс фон Сюдов, Эллен Берстин и Линда Блэр. В центре сюжета был католический священник, пытающийся изгнать дьявола из одержимой девочки-подростка , дочери известной актрисы. Картина получила десять номинаций на премию «Оскар».

Производством сиквела занимается студия Blumhouse, специализирующаяся на жанре ужасов. В настоящее время продюсер Джейсон Блум ведет переговоры с Дэвидом Гордоном Грином, который в свою очередь заканчивает работу над фильмом «Хэллоуин убивает», релиз которого из-за пандемии был перенесен с октября 2020 на октябрь 2021.