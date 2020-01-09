Андрес Мускетти, поставивший дилогию «Оно» по Стивену Кингу, займется ремейком другого примечательного ужастика.
Как сообщает That Hashtag Show, речь о перезапуске фильма «Вой», вышедшего на экраны в 1981 году. Оригинал, поставленный Джо Данте, основывался на одноименном произведении Гэри Брэнднера, опубликованном в
Пока неизвестно, чего в первую очередь будет придерживаться Мускетти: литературного первоисточника или же фильма Данте. Финансирует проект потоковый сервис Netflix. Сроки производства пока не называются.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую