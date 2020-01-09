Анастасия Лях .9 января, 2020 11

Андрес Мускетти, поставивший дилогию «Оно» по Стивену Кингу, займется ремейком другого примечательного ужастика.

Как сообщает That Hashtag Show, речь о перезапуске фильма «Вой», вышедшего на экраны в 1981 году. Оригинал, поставленный Джо Данте, основывался на одноименном произведении Гэри Брэнднера, опубликованном в 1977-м . Сюжет вращался вокруг молодой журналистки, которая после столкновения с человеком-волком (оборотнем) попадает в лечебницу, расположенную в горах. Но волколаки преследуют девушку и там.

Пока неизвестно, чего в первую очередь будет придерживаться Мускетти: литературного первоисточника или же фильма Данте. Финансирует проект потоковый сервис Netflix. Сроки производства пока не называются.