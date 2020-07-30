Анастасия Лях .30 июля, 2020 6

Джордан Пил, сценарист и постановщик фильмов «Прочь» и «Мы», разрабатывает новый проект. Правда, продюсерский. Речь о мистическом хорроре под названием «Выгребная яма», сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм, основанный на рассказе Лейны Кроу, расскажет о семье, которая переезжает в новый дом. На заднем дворе своего нового жилища герои обнаруживают выгребную яму. Вскоре выясняется, что яма обладает магическими свойствами и способна восстанавливать поломанные или испорченные вещи.

Кто выступит режиссером, пока неизвестно. Производством проекта занимается студия Universal.