Анастасия Лях .31 января, 2020 4

Рон Ховард, создатель фильмов «Игры разума», «Нокдаун», «Гонка», готовит проект, посвященный попытке устранить кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает Deadline.

Это будет игровой фильм, основанный на реальных событиях. В настоящее время проект фигурирует под названием «Fixer». Главным героем выступит агент американского Федерального бюро расследований, который вместе с коллегами из Центрального разведывательного управления и с помощью чикагских мафиози предпринимает попытку ликвидировать кубинского революционера.

Стоит отметить, что за свою жизнь и правление Фидель Кастро становился объектом покушений множество раз. Но всякий раз избегал смерти.

Сроки производства проекта и актерский состав пока не называются.