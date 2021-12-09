Таня Гончаренко .9 декабря, 2021 4

Хван Дон Хек, пожалуй, самый знаменитый южнокрейский режиссер этого года, не может спрогнозировать когда именно мир увидит второй сезон "Игры в кальмара". В этом Хван Дон Хек признался в интервью Deadline.

Сериал "Игра в кальмара" - безусловный хит уходящего года с миллиардными просмотрами. Естесственно, такой успех шоу подразумевает продолжение.

"Думаю, второй сезон будет, но вот когда он будет – не думаю, что могу дать вам ответ сейчас. Скажу, что мы определенно говорим об этом, так что может быть когда-нибудь, но я пока не знаю когда" - прокомментировал Хван Дон Хек.

Также, режиссер признался, что очень ошеломлен тем, какую популярность получило его детище. Осознание успеха к нему пришло, когда стали узнавать не только актеров из сериала, но и его самого. В ресторене куда Хек зашел пообедать, его узнали и принесли десерт в качестве комплимента от заведения. "Я же даже не актер, я – режиссер, и благодаря тому факту, что они узнали меня, я почувствовал, что нам удалось" - поделился эмоциями Хван Дон Хек.