Анастасия Лях .6 мая, 2020 8

Потоковый сервис Netflix все еще планирует выпустить продолжение фэнтезийного полицейского боевика «Яркость». Как сообщает Deadline, режиссером сиквела может стать Луи Летерье («Невероятный Халк», «Битва титанов», «Иллюзия обмана»).

Напомним, «Яркость» — история, разворачивающаяся в вымышленном мире, где люди и нелюди (орки, эльфы, феи и прочие фэнтезийные существа) живут рядом. Главные герои — полицейские-напарники : человек (Уилл Смит) и орк (загримированный Джоэл Эдгертон).

Оригинал поставил Дэвид Эйр, режиссер «Ярости» и «Отряда самоубийц». Сценарий написал Макс Лэндис. Теперь же, когда и Лэндис, и Эйр прекратили работу над продолжением из-за творческих разногласий, сценаристом назначен Эван Спилиотопулос («Геракл» с Дуэйном Джонсоном, «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон), а режиссерское кресло может занять Летерье.

Напомним, первый фильм получил много просмотров на сервисе, но был разгромлен критиками в пух и прах.