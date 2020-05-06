Потоковый сервис Netflix все еще планирует выпустить продолжение фэнтезийного полицейского боевика «Яркость». Как сообщает Deadline, режиссером сиквела может стать Луи Летерье («Невероятный Халк», «Битва титанов», «Иллюзия обмана»).
Напомним, «Яркость» — история, разворачивающаяся в вымышленном мире, где люди и нелюди (орки, эльфы, феи и прочие фэнтезийные существа) живут рядом. Главные герои —
Оригинал поставил Дэвид Эйр, режиссер «Ярости» и «Отряда самоубийц». Сценарий написал Макс Лэндис. Теперь же, когда и Лэндис, и Эйр прекратили работу над продолжением
Напомним, первый фильм получил много просмотров на сервисе, но был разгромлен критиками в пух и прах.