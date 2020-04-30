Анастасия Лях .30 апреля, 2020 10

На фото: Оптимус Прайм в одном из фильмов серии "Трансформеры"

Джош Кули, ответственный за последнюю часть знаменитой анимационной франшизы «История игрушек», снимет полнометражный мультфильм про автоботов и десептиконов, сообщает Deadline.

Сценарий анимации на основе игрушечной вселенной компании Hasbro напишут Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, работавшие над марвеловским « Человеком-муравьем и Осой». Сроки производства не уточняются.

Мультфильм не будет связан с игровой франшизой. Это будет приквел, действие которого развернется не на Земле, а на Кибертроне, родной планете трансформеров. Сюжет расскажет о начале войны между автоботами и десептиконами.