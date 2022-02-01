Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 4

Как сообщает Deadline, Роусон Маршалл Тербер, который выступил режиссером "Красного уведомления" снимет сериал по игре Dungeons & Dragons.

Тербер активно учавствует в разработке сериала. Он самостоятельно напишет сценарий к пилотной серии и срежиссирует её.

О самом проекте пока больше ничего не известно. Нет информации даже о том, на какой платформе шоу будет транслироваться. Предположительно, это будет Netflix, ведь многие другие проекты Тербера транслируются именно там.

Dungeons & Dragons — фэнтезийная настольная ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа воюют между собой и охотятся за сокровищами. За время своего существования игра собрала армию поклонников численностью более пятидесяти миллионов.