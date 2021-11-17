Режиссер культового «Голого пистолета» готовит новую комедию
Анастасия Лях
.17 ноября, 2021
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На фото: Постер комедии "Голый пистолет"
Режиссер Дэвид Цукер готовит проект в необычном жанре нуарной комедии, сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет в духе классического нуара развернется в Америке конца 1940-х годов. Главный герой — боксер, отсидевший срок за убийство противника на ринге. Освободившись, парень намерен отыскать свою старую возлюбленную, которая отправилась покорять Голливуд. Угрюмый здоровяк направляется в Лос-Анджелес автостопом, но по дороге случайно убивает человека. А затем еще одного и еще, и еще…
Соавтором Дэвида Цукера, подарившего миру культовые комедии «Голый пистолет» и «Аэроплан», выступит Пэт Профт, работавший помимо «Голого пистолета» над комедиями «Полицейская академия» и «Горячие головы».