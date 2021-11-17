Анастасия Лях .17 ноября, 2021 4

Режиссер Дэвид Цукер готовит проект в необычном жанре нуарной комедии, сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет в духе классического нуара развернется в Америке конца 1940-х годов. Главный герой — боксер, отсидевший срок за убийство противника на ринге. Освободившись, парень намерен отыскать свою старую возлюбленную, которая отправилась покорять Голливуд. Угрюмый здоровяк направляется в Лос-Анджелес автостопом, но по дороге случайно убивает человека. А затем еще одного и еще, и еще…

Соавтором Дэвида Цукера, подарившего миру культовые комедии «Голый пистолет» и «Аэроплан», выступит Пэт Профт, работавший помимо «Голого пистолета» над комедиями «Полицейская академия» и «Горячие головы».