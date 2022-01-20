Конфликт между постановщиком Джоссом Уидоном и актерами фильма «Лига справедливости» продолжается.
В частности, на днях в Твиттере режиссер назвал звезд картины «плохими актерами». В особенности заявление касалось Рэя Фишера, сыгравшего Киборга, который ранее обвинил Уидона в неприемлемом поведении на съемочной площадке и расизме,
Также возник конфликт между постановщиком и исполнительницей роли
На днях актриса заявила, что впоследствии поняла смысл фразы, но все равно сниматься у Уидона больше никогда не станет.
Напомним, спустя четыре года после выхода прокатной версии «Лиги справедливости», которую после ухода из проекта Зака Снайдера доделывал и переделывал Уидон, онлайн вышла режиссерская версия Снайдера, которую все эти годы рьяно требовали дисишные фанаты. Она получила от критиков более лестные отзывы.