Анастасия Лях .20 января, 2022 2

Конфликт между постановщиком Джоссом Уидоном и актерами фильма «Лига справедливости» продолжается.

В частности, на днях в Твиттере режиссер назвал звезд картины «плохими актерами». В особенности заявление касалось Рэя Фишера, сыгравшего Киборга, который ранее обвинил Уидона в неприемлемом поведении на съемочной площадке и расизме, из-за которого в итоге была вырезана большая часть сцен с участием Фишера. Уидон же парировал, что сцены были удалены просто-напросто потому, что Фишер — «плохой актер».

Также возник конфликт между постановщиком и исполнительницей роли Чудо-женщины Галь Гадот. Тогда израильская актриса еще не очень хорошо говорила на английском, и, когда в споре по поводу одного из фрагментов Уидон сказал, что удалит его только под пытками, если его «привяжут к рельсам и пустят поезд», восприняла слова режиссера как угрозу кинуть ее под колеса. В результате из-за недопонимания Уидон посчитал Гадот истеричкой, а та в свою очередь сочла мувимейкера чудовищем.

На днях актриса заявила, что впоследствии поняла смысл фразы, но все равно сниматься у Уидона больше никогда не станет.

Напомним, спустя четыре года после выхода прокатной версии «Лиги справедливости», которую после ухода из проекта Зака Снайдера доделывал и переделывал Уидон, онлайн вышла режиссерская версия Снайдера, которую все эти годы рьяно требовали дисишные фанаты. Она получила от критиков более лестные отзывы.