Анастасия Лях .15 апреля, 2021 10

Как сообщает The Hollywood Reporter, Барри Зонненфельд займется постановкой анимационного фильма под названием «Перестройка в Париже» на основе одноименного романа Джейн Смайли.

Роман был опубликован в 2020 году и сразу стал бестселлером. Он рассказывает историю лошади по кличке Перестройка, которая однажды решает покинуть стойло и отправиться в Париж на поиски приключений. Во французской столице она встречает новых друзей: собаку, ворона и пару уток.

Продюсирует проект Фрэнк Маршалл, на счету которого франшизы о Борне и Индиане Джонсе. Сроки производства не уточняются.