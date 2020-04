Анастасия Лях .21 апреля, 2020 9

Теперь франшиза «Фантастическая четверка», выпускаемая студией Fox, принадлежит компании Disney, то есть находится под творческим контролем главы Marvel Кевина Файги.

Как сообщает издание We Got This Covered, постановщиком нового ребута безуспешной франшизы может стать Джосс Уидон, снявший первых и вторых «Мстителей», а также закончивший после ухода Зака Снайдера дисишную «Лигу справедливости».

Также инсайдеры утверждают, что Джон Красински и Эмили Блант рассматриваются на роли Мистера Фантастика и Невидимки, но никакой официальной информации по этому поводу пока что нет.

Напомним, первая экранизация комикса «Фантастическая четверка» вышла в 2005 году и получила впоследствии сиквел с подзаголовком «Вторжение Серебряного серфера». Обе картины были встречены прохладно. В 2015 году была сделана попытка перезагрузить франшизу с новым актерским составом, но она с треском провалилась.