Анастасия Лях .1 апреля, 2020 8

Эдгар Райт, создатель комедий «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шон» и музыкального экшена «На драйве», экранизирует фантастический роман Саймона Стивенсона «Установите мое сердце на пять», пишет Deadline.

Это история, разворачивающаяся в будущем, а именно в 2054 году. Главный герой — андроид по имени Джейкоб, который начинает испытывать человеческие эмоции и потребности. Он жаждет творческой реализации и, насмотревшись фильмов 80-90-х , отправляется в путешествие, чтобы, черпая от приключений вдохновение, написать киносценарий, способный изменить мир.