Анастасия Лях .7 февраля, 2020 1

Постановщик Сет Гордон, известный по ромкому «Четыре Рождества», комедиям «Несносные боссы», «Поймай толстуху, если сможешь» и полнометражному ремейку «Спасателей Малибу», возьмется за драму о космосе, пишет Variety.

Проект получил название «Центр управления майору Тому». Это строчка из знаменитой космической песни Дэвида Боуи «Space Oddity», которая вышла в 1969 году, когда американцы совершили высадку на Луну.

Фильм Гордона будет любовной историей, а также историей выживания и спасения в духе «Марсианина». Главный герой — астронавт, который во время секретной миссии на заброшенную космическую станцию терпит крушение и теряет связь с наземным управлением НАСА. Все считают парня погибшим, но спустя полтора года оказывается, что космонавт жив.

Любовная же линия разворачивается между героем, который пытается вернуться на Землю, и сотрудницей НАСА из наземного управления, которые никогда не встречались вживую, но влюбились, пока держали связь во время миссии.

Сроки производства картины и кастинг пока неизвестны.