Анастасия Лях .25 февраля, 2020 11

Джеймс Ганн временно приостановил съемки «Отряда самоубийц», которые сейчас проходят в Панаме, чтобы провести время со своим умирающим псом Уэсли.

Об этом постановщик написал трогательный пост в Инстаграме. Уэсли прожил с Ганном семнадцать лет, и, по словам режиссера, был единственной неизменной в его жизни, в горе и радости, что называется. Ганн часто брал собаку с собой на съемки, и, как говорит мувимейкер, она частенько попадала в кадр. И именно Уэсли вдохновил кинематографиста на создание душевного образа Грута из «Стражей галактики».

Напомним, новый «Отряд самоубийц» станет одновременно и продолжением, и перезапуском фильма 2016 года выпуска. Его релиз запланирован на 6 августа 2021.