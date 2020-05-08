Анастасия Лях .8 мая, 2020 8

Как сообщает Deadline, Дэвид Эйр, постановщик фильмов «Ярость» и «Отряд самоубийц», снимет для потокового сервиса детективный фильм под названием «Шесть лет».

Проект является экранизацией одноименного детективного романа Харлана Кобена. По сюжету профессор колледжа переживает тяжелый разрыв со своей возлюбленной, которую считал любовью всей жизни. Спустя шесть лет герой узнает, что новый муж его любимой женщины скончался. В надежде восстановить былые отношения профессор приходит к бывшей возлюбленной в дом. Но обнаруживает, что это совсем другая девушка…

Отметим, что Дэвид Эйр уже работал с Netflix. Он снимал для стриминговой платформы фэнтезийный полицейский боевик «Яркость». А Netflix в свою очередь и раньше экранизировал романы Кобена. Речь о фильмах «Безопасность» и «Незнакомка».