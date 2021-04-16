Анастасия Лях .16 апреля, 2021 8

Французский драматург и режиссер Флориан Зеллер, выпустивший в прошлом году камерную драму «Отец» с Энтони Хопкинсом, нашел актеров для своего нового проекта «Сын», сообщает Variety.

Как мы уже писали, «Сын» станет завершением трилогии, включающей пьесы «Мать» и «Отец». Фильм, вдохновленный личным опытом автора, расскажет историю семнадцатилетнего подростка, который тяжело переживает развод родителей.

Родителей сыграют Хью Джекман и Лора Дерн. Роль сына пока что вакантна, но, скорее всего, это будет молодой неизвестный актер.

Напомним, «Отец» в этом году участвует в оскаровской гонке и претендует на награды в шести номинациях.