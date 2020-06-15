Британский сценарист и постановщик Пол Кинг, снявший первый и второй фильмы о медвежонке Паддингтоне, в беседе с порталом Yahoo! подтвердил, что точно не будет снимать третью часть.

Напомним, «Паддингтон» — семейная приключенческая франшиза, рассказывающая о говорящем перуанском медвежонке Паддингтоне, который отправился в Лондон и стал важным членом простой, но очень дружной и доброй лондонской семьи, периодически давая отпор различным злодеям (таксидермистке в исполнении Николь Кидман и вышедшему в тираж актеру в исполнении Хью Гранта).

По словам Кинга, он с большим удовольствием работал над фильмами, но пришло время остановиться и переключиться на что-то другое, а эту историю передать в свежие руки. Режиссер не знает, кто займется «Паддингтоном 3», сейчас он занят новой адаптацией фэнтези про Вилли Вонку.