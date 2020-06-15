Анастасия Лях .15 июня, 2020 5

Британский сценарист и постановщик Пол Кинг, снявший первый и второй фильмы о медвежонке Паддингтоне, в беседе с порталом Yahoo! подтвердил, что точно не будет снимать третью часть.

Напомним, «Паддингтон» — семейная приключенческая франшиза, рассказывающая о говорящем перуанском медвежонке Паддингтоне, который отправился в Лондон и стал важным членом простой, но очень дружной и доброй лондонской семьи, периодически давая отпор различным злодеям (таксидермистке в исполнении Николь Кидман и вышедшему в тираж актеру в исполнении Хью Гранта).