Режиссер «Пиратов Карибского моря» экранизирует повесть Джорджа Мартина
Анастасия Лях
.4 марта, 2021
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На фото: Гор Вербински на съемках "Пиратов Карибского моря"
Гор Вербински, снявший три части франшизы «Пираты Карибского моря», перенесет на экран повесть Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли», сообщает Collider.
Книга также известна в переводе под названием «Короли-пустынники». В ней рассказывается об очень богатом человеке, который может позволить себе все что угодно, но страдает от скуки и одиночества. Чтобы скрасить свои пустые дни, он заводит зверинец и начинает коллекционировать самые разнообразные формы жизни.
Производством адаптации занимается потоковый гигант Netflix. Сценарий Вербински напишет в соавторстве с британцем Деннисом Келли, на счету которого культовый сериал «Утопия».