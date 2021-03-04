Анастасия Лях .4 марта, 2021 7

Гор Вербински, снявший три части франшизы «Пираты Карибского моря», перенесет на экран повесть Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли», сообщает Collider.

Книга также известна в переводе под названием «Короли-пустынники» . В ней рассказывается об очень богатом человеке, который может позволить себе все что угодно, но страдает от скуки и одиночества. Чтобы скрасить свои пустые дни, он заводит зверинец и начинает коллекционировать самые разнообразные формы жизни.

Производством адаптации занимается потоковый гигант Netflix. Сценарий Вербински напишет в соавторстве с британцем Деннисом Келли, на счету которого культовый сериал «Утопия».