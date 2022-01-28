Шотландский режиссер Кевин Макдональд («Последний король Шотландии», «Мавританец», «Черное море») выступит постановщиком байопика под названием «Ледяной человек», пишет Variety.
Фильм расскажет невероятную историю голландца по имени Вим Хоф. Он был обычным почтальоном и одиноким вдовцом, которому приходилось
Когда же суперспособность Хофа вышла за пределы Голландии и о ней узнал весь мир, почтальон мгновенно стал популярен и получил прозвище Ледяной человек.
Сообщается, что сценарий напишет Джефф Поуп (фильмы «Последний палач», «Филомена»,