Анастасия Лях .28 января, 2022 1

Шотландский режиссер Кевин Макдональд («Последний король Шотландии», «Мавританец», «Черное море») выступит постановщиком байопика под названием «Ледяной человек», пишет Variety.

Фильм расскажет невероятную историю голландца по имени Вим Хоф. Он был обычным почтальоном и одиноким вдовцом, которому приходилось как-то справляться с четырьмя детьми. Чтобы как-то отвлекаться от навалившихся проблем и забот, он подвергал себя холодным испытаниям: купался в замерзшем озере, ходил по снегу босиком (причем не просто делал несколько шагов, но доставлял в таком виде почту).

Когда же суперспособность Хофа вышла за пределы Голландии и о ней узнал весь мир, почтальон мгновенно стал популярен и получил прозвище Ледяной человек.