Анастасия Лях .17 января, 2020 1

Как сообщает The Hollywood Reporter, новозеландский постановщик Тайка Вайтити официально получил предложение от Disney занять режиссерское кресло на одном из проектов киновселенной «Звездных войн».

О каком именно проекте идет речь, пока не разглашается. Возможно, это то ответвление, из которого были уволены шоураннеры «Игры престолов». Напомним, что куратором всех новых фильмов на основе вселенной Джорджа Лукаса был назначен глава Marvel Кевин Файги, который, вероятно, и предложил кандидатуру Вайтити.

Отметим, что у Вайтити пока что не было неудач. Сперва критики были в восторге от его комедии «Реальные упыри», затем нахваливали марвеловскую экранизацию «Тор: Рагнарек», а недавно сатира «Кролик Джоджо» оказалась в номинантах на «Оскар». В ближайших планах режиссера съемки четвертого фильма о Торе, получившего подзаголовок «Любовь и гром».