Анастасия Лях .10 декабря, 2020 7

Нил Бломкамп, сценарист и режиссер научно-фантастических фильмов «Район № 9», «Элизиум» и «Робот Чаппи», во время пандемии в атмосфере полной секретности снял безымянный хоррор, сообщает Deadline.

Известно, что это ужасы с опять же научно-фантастическим элементом. Сюжет не разглашается. Сообщается лишь, что идея этой истории возникла у Бломкампа давно и он самолично написал сценарий, и что акцент будет сделан на визуальные эффекты. Съемки проходили в Канаде, в провинции Британская Колумбия, с участием канадских актеров.

Предположительно режиссер закончит монтировать отснятый материал к весне 2021. Как картина будет называться и когда и в каком формате (прокатном или онлайн) доберется до зрителей, пока неизвестно.