Анастасия Лях .21 октября, 2021 6

На фото: М. Найт Шьямалан

М. Найт Шьямалан будет председательствовать в жюри Берлинского кинофестиваля 2022, сообщает Variety.

Напомним, Шьямалан является голливудским режиссером индийского происхождения. Он известен по фильмам «Шестое чувство», «Знаки», «Неуязвимый», «Таинственный лес», «Сплит», сериалам «Сосны» и «Дом с прислугой». В 2021 году на экраны вышел его фантастический хоррор «Время».

Ранее Шьямалан никогда не возглавлял жюри ни Берлинского, ни Каннского, ни Венецианского смотров.

Также напомним, что на Берлинале 2021 победила румынская сатира «Неудачный трах, или Безумное порно», которую выбрало равноправное жюри, не имевшее председателя.

Кинофестиваль в немецкой столице 2022 пройдет с 10 по 20 февраля.