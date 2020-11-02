Анастасия Лях .2 ноября, 2020 9

Как сообщает Deadline, Скотт Дерриксон экранизирует страшный рассказ Джо Хилла (сына Стивена Кинга) «Черный телефон».

В рассказе речь идет о мальчике, которого похищает серийный убийца детей. Герой приходит в себя в подвале и находит там старый мобильный телефон черного цвета. Однажды телефон начинает звонить, и на том конце звучит голос из загробного мира.

Напомним, Скотт Дерриксон набил руку на фильмах ужасов. Он снял «Шесть демонов Эмили Роуз», «Избави нас от лукавого» и хоррор-хит «Синистер» с Итаном Хоуком. Также Дерриксон известен как режиссер марвеловского «Доктора Стрэнджа».

Сроки производства не уточняются. В планах Дерриксона помимо прочего — продолжение фэнтезийного мюзикла «Лабиринт» 1986 года выпуска, в котором сыграли Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли.