Нил Маршалл, создатель культового ужастика «Спуск» и ремейка «Хеллбоя», снимет хоррор под названием «Логово», сообщает Variety.
Сюжет расскажет о
По словам Маршалла, в фильме будет
В настоящее время постановщик ищет исполнительницу главной роли.
Анастасия Лях .3 ноября, 2020 0 4
На фото: Кадр из фильма "Спуск"
Нил Маршалл, создатель культового ужастика «Спуск» и ремейка «Хеллбоя», снимет хоррор под названием «Логово», сообщает Variety.
Сюжет расскажет о
По словам Маршалла, в фильме будет
В настоящее время постановщик ищет исполнительницу главной роли.
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