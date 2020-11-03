Анастасия Лях .3 ноября, 2020 4

Нил Маршалл, создатель культового ужастика «Спуск» и ремейка «Хеллбоя», снимет хоррор под названием «Логово», сообщает Variety.

Сюжет расскажет о женщине-пилоте Кейт Синклер из американских ВВС, которая выполняет миссию в Афганистане. Когда ее самолет падает на вражеской территории, героиня укрывается в подземном бункере. Однако там она сталкивается с ужасом похлеще, чем военный противник.

По словам Маршалла, в фильме будет много-много крови. А источником вдохновения для режиссера послужила такая американская хоррор-классика , как «Чужой», «Нечто» и «Хищник».

В настоящее время постановщик ищет исполнительницу главной роли.