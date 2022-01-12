Таня Гончаренко .12 января, 2022 8

Режиссер Майкл Сарноски выступи режиссером третьей части "Тихого места", которая охарактеризована как спин-офф оригинальной картины, а не её продолжение, - сообщает The Wrap.

Ранее, постановщиком назначили Джеффа Николса, но он покинул проект ради воплощения другой картины от Paramount.

Автор идеи и режиссер первых двух частей Джон Красински был в восторге от "Свиньи" и предложил Сарноски выразить свои идеи относительно трейтьей части "Тихого места".

Детали сюжета триквела пока держатся в секрете. Киностудия Paramount планировала выпустить спин-офф уже в этом году, но теперь дата назачена на март 2023 года.