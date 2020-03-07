Анастасия Лях .7 марта, 2020 3

В интервью изданию Comic Book Джон Красински признался, что мечтает поработать над одним из марвеловских блокбастеров.

Красински рассказал, что является большим фанатом марвеловских комиксов и считает MCU уникальным явлением. Также кинематографист отметил талант Кевина Файги и добавил, что не задумываясь согласился бы на любой проект, на что угодно, что бы ни предложил Файги.

Напомним, Джон Красински является актером, сценаристом и режиссером. Он получил особую похвалу от критиков за работу над концептуальным хоррором «Тихое место», после чего согласился снять сиквел, который уже 19 марта выйдет на экраны.