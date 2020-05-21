Анастасия Лях .21 мая, 2020 10

Майкл Бэй запустил в производство проект под названием «Songbird» («Певчая птица»), который в духе фантастического или мистического хоррора расскажет о последствиях пандемии коронавируса, сообщает Deadline.

Инсайдеры сравнивают проект с культовыми малобюджетными хоррорами «Монстро» («Кловерфилд») и «Паранормальное явление». Действие развернется спустя пару лет после начала пандемии. Коронавирус никуда не исчез, но мутировал и распространился по всей планете. Люди продолжают жить в условиях карантина и сходить с ума от мысли, что изоляция никогда не закончится.