Анастасия Лях .1 апреля, 2020 10

Теперь точно: Майкл Бэй больше не будет заниматься франшизой «Трансформеры». Режиссер покинул студию Paramount и заключил многолетний контракт с компанией Sony, пишет Deadline.

Договор подразумевает создание и полнометражных фильмов, и сериалов. Первым проектом Бэя для Sony станет экшен под названием «Черная пятерка». Подробностей пока нет, известно лишь, что сценарий принадлежит Эрену Крюгеру, работавшему над «Трансформерами», а сюжет вращается вокруг элитного отряда военных. Съемки намечены на текущий год, но все зависит от ситуации с коронавирусом.

Напомним, что много лет назад Майкл Бэй снял для Sony две части комедийного полицейского боевика «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. В январе этого года на экраны вышел третий фильм франшизы под названием «Плохие парни навсегда», который и денег прилично собрал, и отзывы хорошие получил, но Бэй над ним не работал.