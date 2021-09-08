Анастасия Лях .8 сентября, 2021 5

Издание Comic Book пообщалось с режиссером Энди Серкисом и выяснило, что сиквел «Венома», получивший подзаголовок «Карнаж», — это в действительности лав-стори .

Но не та лав-стори , о которой вы подумали. Это не романтика, и речь не об отношениях между героем Тома Харди и героиней Мишель Уильямс (которая играет бывшую жену репортера Эдди Брока). Речь о сложных взаимоотношениях между Эдди и Веномом.

По мнению Серкиса, они напоминают брак. Хозяин и симбиот часто ссорятся, не понимают друг друга, испытывают стресс и не могут прийти к компромиссу, но в то же время они неразрывно связаны и буквально жить друг без друга не могут.

Напомним, главного антагониста в сиквеле, Карнажа, играет Вуди Харрельсон. Недавно студия Sony дважды изменила дату релиза фильма в американском прокате. Сперва перенесла с сентября на 15 октября, а затем вернула на 1 октября.