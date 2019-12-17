Анастасия Лях .17 декабря, 2019 6

Дэвид Эйр, известный по «Отряду самоубийц» и военной драме «Ярость» с Брэдом Питтом, снимет еще одно военное кино, а именно ремейк «Грязной дюжины» 1967 года выпуска, сообщает The Hollywood Reporter.

Оригинал, поставленный Робертом Олдричем, рассказывал о событиях Второй мировой, а конкретно о высадке союзных войск в Нормандии. Его сюжет перекликался с «Отрядом самоубийц», только, естественно, без эпатажа, супергеройства и шуток. В центре повествования была группа осужденных преступников, которым американские власти пообещали помилование, если те выполнят невыполнимую миссию: проберутся в глубокий тыл врага и сумеют выбраться обратно живыми.

Главные роли в фильме исполнили Ли Марвин, Чарльз Бронсон, Дональд Сазерленд, Джон Кассаветис.

Финансовую поддержку ремейку оказывает студия Warner. Сюжетных подробностей пока нет, но известно, что в новой версии действие будет перенесено в наши дни.