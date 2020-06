Анастасия Лях .13 июня, 2020 2

Режиссер Питер Фаррелли, чей трагикомичный роуд-байопик «Зеленая книга» получил главный «Оскар» 2019, готовит новый проект, в котором также сыграет Вигго Мортенсен, пишет Variety.

Фильм, у которого пока что нет названия, расскажет о безумном путешествии во Вьетнам в разгар Вьетнамской войны. В его основу легли мемуары Джона Чика Донохью «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War». Автор рассказывает, как, сидя в баре, поспорил, что отправится во Вьетнам и угостит там американских солдат пивом.