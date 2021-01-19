Анастасия Лях .19 января, 2021 9

По словам Зака Снайдера, его версия «Лиги справедливости» не будет разделена, а выйдет одним четырехчасовым фильмом.

Напомним, ранее сообщалось, что картина будет поделена на четыре части, каждая из которых будет иметь шестидесятиминутный хронометраж. Теперь же постановщик заявил, что никаких частей не будет и лента выйдет одним цельным фильмом, очень-очень длинным.

Также напомним, что для режиссерской версии Снайдер не только использовал отснятый ранее материал, не вошедший в прокатный вариант Джосса Уидона, но и провел дополнительные съемки совершенно новых сцен. Релиз должен состояться в марте на стриминге HBO Max.