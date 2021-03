Анастасия Лях .5 марта, 2021 5

Зак Снайдер сообщил в Твиттере, что его версия «Лиги справедливости» будет состоять из шести глав. Постановщик поделился их названиями.

«Не рассчитывай на это, Бэтмен» (Don’t Count On It, Batman), «Эра героев» (The Age of Heroes), «Любимая мать, любимый сын» (Beloved Mother, Beloved Son), «Машина перемен» (Cahnge Machine), «Вся королевская рать» (All the King’s Horses) и « Кое-что помрачнее» (Something Darker). Так будут называться главы. Последняя, судя по всему, выведет на свет суперзлодея Дарксайда.

Напомним, режиссерская версия имеет четырехчасовой хронометраж. Сперва сообщалось, что она выйдет в четырех отдельных частях, как мини-сериал , но затем Снайдер написал, что фильм будет цельным полнометражным.

Релиз состоится на стриминге HBO Max 18 марта.