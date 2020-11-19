Анастасия Лях .19 ноября, 2020 6

Зак Снайдер выложил в Твиттер черно-белый трейлер своей версии «Лиги справедливости».

Напомним, в этом году стало известно, что студия Warner наконец одобрила выпуск режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера, которую несколько лет выпрашивали фанаты, недовольные прокатной версией Джосса Уидона.

Сперва речь шла о том, что версия Снайдера будет включать лишь уже отснятый материал, включая невошедшие сцены. Но позже студия раскошелилась на дополнительные съемки. Так что Бен Аффлек (Бэтмен), Галь Гадот ( Чудо-женщина ) и Рэй Фишер (Киборг) вернулись на съемочную площадку (Супермен, Аквамен и Флэш почему-то к ним не присоединились).

Известно, что в режиссерской версии главным злодеем будет Дарксайд вместо Степпенвулфа. Также ранее сообщалось, что в фильме появится Джокер в исполнении Джареда Лето из «Отряда самоубийц».

Альтернативная «Лига справедливости» выйдет в четырех частях на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году.