Анастасия Лях .10 марта, 2021 10

На фото: Супермен в черном костюме на кадре из режиссерской "Лиги справедливости"

На потоком сервисе HBO Max произошел технический сбой, из-за чего «Лига справедливости» Зака Снайдера стала доступна раньше запланированной премьеры.

Из-за технической неполадки зрителям-подписчикам стриминга вместо игрового ремейка «Том и Джерри» включили режиссерскую версию «Лиги справедливости». Фильм был доступен в течение двух часов, после чего техотдел устранил неполадку. Фанаты считают, что кто-то слил картину умышленно.

Напомним, официально релиз должен состояться 18 марта. Хронометраж ленты составляет четыре часа. Она выйдет не по частям, как сообщалось ранее, а единым полнометражным фильмом, разделенным на главы.