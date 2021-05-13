Анастасия Лях .13 мая, 2021 6

Фил Лорд и Крис Миллер, снявшие «Лего. Фильм» и комедийную дилогию «Мачо и ботан», экранизируют книгу «Предчувствие: История пандемии», сообщает Deadline.

Это будет по-документальному точный и основательный игровой проект в жанре политико-журналистского триллера, который инсайдеры сравнивают с картиной «Вся президентская рать». В центре истории окажутся люди, которые еще в самом начале коронавирусного заражения пытались предупредить американское правительство о предстоящей угрозе гигантских масштабов, но им, как водится, никто не поверил.

Сама книга была издана буквально на прошлой неделе. Ее написал Майкл Льюис, известный по экранизированным романам «Невидимая сторона», «Деньгоболл» («Человек, который изменил все»), «Игра на понижение». Актерского состава у предстоящей адаптации пока что нет.