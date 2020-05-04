Анастасия Лях .4 мая, 2020 13

Братья-режиссеры Джо и Энтони Руссо, поставившие два последних фильма о Капитане Америка и две последние части «Мстителей», поработают над игровым ремейком диснеевского мультфильма «Геркулес», сообщает The Hollywood Reporter.

Проект уже официально запущен в производство. Правда, Руссо выступят не постановщиками, а исполнительными продюсерами. Режиссерское кресло пока что остается вакантным. Сценарий напишет Дэйв Каллахэм, работавший над адаптацией марвеловского комикса « Шан-Чи и легенда десяти колец».

Актеры на ведущие партии пока что не выбраны. Но ранее прошел слух, что студия рассматривает на роль Геркулеса Райана Гослинга и Александра Скарсгарда.

Оригинальная анимация, вышедшая в 1997 году, была мюзиклом, но в игровом ремейке, скорее всего, песен не будет, как и в случае с игровым ремейком «Мулан». Зато будет много экшена.