Проект уже официально запущен в производство. Правда, Руссо выступят не постановщиками, а исполнительными продюсерами. Режиссерское кресло пока что остается вакантным. Сценарий напишет Дэйв Каллахэм, работавший над адаптацией марвеловского комикса «
Актеры на ведущие партии пока что не выбраны. Но ранее прошел слух, что студия рассматривает на роль Геркулеса Райана Гослинга и Александра Скарсгарда.
Оригинальная анимация, вышедшая в 1997 году, была мюзиклом, но в игровом ремейке, скорее всего, песен не будет, как и в случае с игровым ремейком «Мулан». Зато будет много экшена.