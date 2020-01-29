Анастасия Лях .29 января, 2020 6

Как сообщает ComicBook, режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, ответственные за комедийный полицейский экшен «Плохие парни навсегда», на днях встречались с руководством Marvel и обсуждали возможность сотрудничества.

Это означает, что в ближайшее время может появиться официальная информация о том, что Эль Арби и Фалла займут режиссерское кресло на одном из предстоящих марвеловских проектов. Возможно, речь о сиквеле «Доктора Стрэнджа», который недавно стал бесхозным, так как Скотт Дерриксон лишился должности постановщика.

Пока что, как утверждают сами Эль Арби и Фалла, они провели с марвеловскими представителями абстрактную беседу о том, что им в целом интересно в рамках MCU, не делая акцент на конкретном комиксе.

Отметим, что «Плохие парни навсегда» получили положительные отзывы от критиков и вторую неделю лидируют в американском прокате.