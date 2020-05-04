Анастасия Лях .4 мая, 2020 11

Сценарий четвертого фильма о фантастических приключениях Риддика почти что готов. Об этом сообщил исполнитель роли Риддика Вин Дизель в своем Инстаграме.

Проект получил название «Риддик: Фурия». О сюжете пока мало что известно, но это точно не будет приквел франшизы, как сообщалось ранее. Это будет продолжение событий уже вышедшей трилогии, в котором главный герой после долгих скитаний вернется на свою родную планету Фурию, где попытается совладать с демонами прошлого.

Напомним, три фильма о Риддике («Черная дыра», «Хроники Риддика», «Риддик») вышли в 2000, 2004 и 2013 годах соответственно. Когда стоит ждать релиз четвертой картины, пока не уточняется. В режиссерское кресло, скорее всего, вернется Дэвид Туи, но официально эта информация пока не подтвердилась.