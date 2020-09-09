Анастасия Лях .9 сентября, 2020 5

Создатель культовой научно-фантастической хоррор-франшизы о ксеноморфах сообщил изданию IndieWire о том, что снимет еще один фильм.

По словам Ридли Скотта, новая часть не будет продолжением «Прометея» и «Завета». «С теми приквелами мы попытались изобрести колесо. Не думаю, что мы вернемся к этим попыткам», — сказал режиссер. То есть готовящийся проект, видимо, будет продолжением основной франшизы, которая на данный момент завершилась «Чужим 4».

Напомним, что теперь франшиза «Чужой» принадлежит компании Disney, которая купила студию Fox со всеми ее активами.

Также напомним, что недавно продюсер серии Уолтер Хилл подтвердил разработку пятого фильма и причастность к проекту Сигурни Уивер, которая, вероятно, вернется к образу Эллен Рипли.