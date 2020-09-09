Создатель культовой
По словам Ридли Скотта, новая часть не будет продолжением «Прометея» и «Завета». «С теми приквелами мы попытались изобрести колесо. Не думаю, что мы вернемся к этим попыткам», — сказал режиссер. То есть готовящийся проект, видимо, будет продолжением основной франшизы, которая на данный момент завершилась «Чужим 4».
Напомним, что теперь франшиза «Чужой» принадлежит компании Disney, которая купила студию Fox со всеми ее активами.
Также напомним, что недавно продюсер серии Уолтер Хилл подтвердил разработку пятого фильма и причастность к проекту Сигурни Уивер, которая, вероятно, вернется к образу Эллен Рипли.
Если у прямого продолжения еще есть шансы возродить франшизу, то у возможного сиквела "Прометея" и "Завета", перспективы не было вообще. Остро необходим крепкий, интересный и вменяемый сценарий, надеюсь, свежие идеи тут найдутся.