Анастасия Лях .30 апреля, 2020 8

Продюсерская компания Ридли Скотта Scott Free Productions профинансирует экранизацию романа Лоуренса Райта «The End of October» («Конец октября»), сообщает Deadline.

Роман был опубликован в этом году, 28 апреля он поступил в продажу, удачно (в коммерческом плане) совпав с разгаром пандемии коронавируса. Главный герой произведения — ученый-эпидемиолог . Действие разворачивается в Индонезии, где наибольшая смертность от вымышленного смертоносного вируса Конголи, уже распространившегося на всю планету. Книга описывает не только смерти от заражения, но и воспоследовавший экономический застой, рост преступности и тотальное мародерство. Различные персонажи по-разному реагируют на катастрофу. Кто-то считает случившееся намеренной биоатакой.

У проекта пока нет ни режиссера, ни актеров, ни сроков производства.