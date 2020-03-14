Анастасия Лях .14 марта, 2020 1

Ридли Скотт и Гильермо дель Торо приостановили работу над своими новыми проектами из-за эпидемии, сообщает Variety.

Речь о фильмах «Последняя дуэль» Скотта и «Аллея кошмаров» дель Торо. «Последняя дуэль» — историческая рыцарская драма с участием Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и Адама Драйвера. А «Аллея кошмаров» — ремейк одноименного нуара, вышедшего на экраны в 1947 году. Релизы обеих картин планировались на конец текущего года.