Ридли Скотт и Гильермо дель Торо приостановили работу над своими новыми проектами
Речь о фильмах «Последняя дуэль» Скотта и «Аллея кошмаров» дель Торо. «Последняя дуэль» — историческая рыцарская драма с участием Бена Аффлека, Мэтта Дэймона и Адама Драйвера. А «Аллея кошмаров» — ремейк одноименного нуара, вышедшего на экраны в 1947 году. Релизы обеих картин планировались на конец текущего года.
Ранее, напомним, были отменены съемки «Мисси невыполнимой 7», должные пройти в Венеции, сериала «Сокол и Зимний солдат» в Праге, новой марвеловской экранизации «